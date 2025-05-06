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Абхазия Информ

ВОТ СКОЛЬКО СТОИТ ДОЛЕТЕТЬ ДО АБХАЗИИ НА САМОЛЁТЕ

Новости Вторник, 06 мая 2025 21:28
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ВОТ СКОЛЬКО СТОИТ ДОЛЕТЕТЬ ДО АБХАЗИИ НА САМОЛЁТЕ

Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. Открытие аэропорта в Сухуме пока не сделало Абхазию более привлекательной для туристов, сообщает «Новосвят». Несмотря на восстановление авиасообщения, цены на рейсы остаются высокими, подчеркивает «Царьград».

Со 2 мая 2025 года авиакомпания «ЮВТ АЭРО» начала проводить регулярные полёты в Сухум, но пока только раз в неделю. Цены на билеты значительно превышают стоимость перелетов в соседний Сочи. Например, в начале мая цена билета в один конец достигала 35 648 рублей, включая ручную кладь и багаж. Отмена или перенос рейса приводят к дополнительным расходам. Даже в менее загруженные периоды, как середина мая или июнь, стоимость билетов до Сухума значительно выше цен на перелеты до Сочи. Эта ситуация наблюдается и в осеннее время.

Крупные авиакомпании, такие как «Аэрофлот», пока не собираются открывать рейсы в Сухум. Высокие цены на билеты вызывают недовольство потенциальных туристов, многие из которых считают их чрезмерно высокими.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 06 мая 2025 21:31

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