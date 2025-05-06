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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ ЕАЭС

Новости Вторник, 06 мая 2025 21:31
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ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ ЕАЭС

Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный врач Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Алла Беляева приняли участие в заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств – членов Евразийского экономического союза.

Мероприятие прошло под председательством руководителя Роспотребнадзора РФ в режиме видеоконференции. В заседании участвовали руководители уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Южная Осетия.

Участники заседания обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в странах и утвердили план мероприятий на будущее.

Министр здравоохранения РА Эдуард Бутба выступил с докладом об эпидемиологической ситуации в республике.

«На 5 мая 2025 года эпидемиологическая ситуация в стране спокойная. В течение зимнего периода основными заболеваниями являются грипп и ОРВИ. В 2023-2024 годах в Абхазии зарегистрировали вспышку заболеваемости коклюшем (691 случай в 2023 году и 329 случаев в 2024 году), что связано с низким охватом иммунизацией из-за большого количества отказов от прививок. В настоящее время вспышка идет на спад: за первый квартал 2025 года зарегистрировано 8 случаев против 179 случаев в первом квартале 2024 года.

В апреле 2025 года впервые за последние 30 лет зарегистрирован случай заболевания ботулизмом (3 человека, 1 очаг). Эпидемиологическое расследование еще не завершено (проводятся бактериологические исследования), однако причиной, скорее всего, послужили домашние продукты», – отметил Бутба.

Подводя итоги встречи, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в странах, принявших участие в заседании, остается спокойной.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 06 мая 2025 21:49

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