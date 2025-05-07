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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ «ИМЕНА ПОБЕДЫ»

Новости Среда, 07 мая 2025 21:45
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ «ИМЕНА ПОБЕДЫ»

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. 8 мая в 20:00 у памятника Неизвестному солдату в Сухуме пройдет памятное мероприятие «Имена Победы», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе акции зажгут 23 свечи — по числу уроженцев Абхазии, удостоенных звания Героя Советского Союза. Рядом с монументом будут установлены мольберты с портретами этих воинов.

Приглашаем всех желающих присоединиться к мероприятию, чтобы отдать дань памяти героям и почтить их вклад в Великую Победу.

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