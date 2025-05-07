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Абхазия Информ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 80-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Новости Среда, 07 мая 2025 21:26
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 80-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло торжественное собрание, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, личный состав Вооруженных сил с праздником Победы.

За отличные показатели в служебной деятельности, ряду военнослужащих были вручены ведомственные награды, присвоены очередные воинские звания.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом в честь дня Победы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 21:41

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