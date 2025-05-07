ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 80-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло торжественное собрание, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Первый замминистра обороны Беслан Цвижба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, личный состав Вооруженных сил с праздником Победы.
За отличные показатели в служебной деятельности, ряду военнослужащих были вручены ведомственные награды, присвоены очередные воинские звания.
Завершилось торжественное собрание праздничным концертом в честь дня Победы.