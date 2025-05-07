ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА ПРОШЛА В СУХУМЕ
Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках мероприятий по подготовке к параду Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Сухуме состоялась генеральная репетиция торжественного прохождения маршем пеших колонн парадного расчёта Министерства обороны Республики Абхазия, Государственной службы охраны, 7-й объединённой военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
В мероприятии приняли участие более 600 военнослужащих.
Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.
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