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Абхазия Информ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА ПРОШЛА В СУХУМЕ

Новости Среда, 07 мая 2025 21:23
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА ПРОШЛА В СУХУМЕ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках мероприятий по подготовке к параду Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Сухуме состоялась генеральная репетиция торжественного прохождения маршем пеших колонн парадного расчёта Министерства обороны Республики Абхазия, Государственной службы охраны, 7-й объединённой военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

В мероприятии приняли участие более 600 военнослужащих.

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 21:25

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