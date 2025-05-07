ДЕЛЕГАЦИЯ МИНОБОРОНЫ ОТБЫЛА С ВИЗИТОМ В МОСКВУ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Делегация Минобороны во главе с министром Владимиром Ануа, по приглашению министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова отбыла в Москву. В составе делегации, которая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Владимир Савченко, заместители министра Нодар Авидзба и Давид Бжания.