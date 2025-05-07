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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДЕПУТАТА ВАХТАНГА ГОЛАНДЗИЯ

Новости Среда, 07 мая 2025 20:43
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДЕПУТАТА ВАХТАНГА ГОЛАНДЗИЯ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Под руководством и.о. генерального прокурора Абхазии Р.Б. Тарба проведено оперативное совещание с участием органов предварительного следствия прокуратуры, Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел по уголовному делу по факту убийства депутата Парламента В.В. Голандзия и покушения на умышленное убийство депутата К.В. Кварчия со стороны депутата А.Р. Харазия.

В ходе совещания обсуждался ход предварительного расследования по уголовному делу, а также проведенные оперативно-розыскные мероприятия по задержанию А.Р. Харазия.

По итогам совещания принято решение усилить и активизировать работу по розыску подозреваемого Харазия с применением имеющихся технических и иных средств, выполнить запланированные следственные действия по уголовному делу в кратчайшие сроки.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 20:47

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