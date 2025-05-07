ПЕРВЫЙ РЕЙС В СУХУМ ЗАДЕРЖАЛИ И ОТМЕНИЛИ В НИЖЕГОРОДСКОМ АЭРОПОРТУ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Первый прямой авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум задержали, а потом и вовсе отменили в аэропорту «Чкалов». Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации, самолёт авиакомпании IKAR должен был вылететь в Абхазию в 17:50 6 мая. Однако из-за ограничений на прием и отправление рейсов в нижегородском аэропорту задержали десятки самолётов. Рейс в Сухум также сначала задержали, а 7 мая отменили.

Добавим, что в настоящее время отменены рейсы из столицы Приволжья в Санкт-Петербург и Москву. Не состоятся также обратные рейсы из Сухума в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород выделит 14,8 млн на прямые рейсы в Сухум. Субсидии покроют до 75% затрат на выполнение одного оборотного рейса.