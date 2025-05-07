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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПЕРЕШЛА НА ПОЛНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ОТ ИНГУРГЭС

Новости Среда, 07 мая 2025 22:02
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АБХАЗИЯ ПЕРЕШЛА НА ПОЛНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ОТ ИНГУРГЭС

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС с 1 апреля, сообщил гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

По его словам, с учетом прохладной весны суточное потребление электричества в стране колеблется от 6,5 до 7,5 млн кВтч в сутки.

Джинджолия отметил, что уровень воды в Джварском водохранилище по данным на 6 мая составляет 461,8 метра. Суточный приток воды достиг 262 м³/с, в то время как зимой он составлял 28−30 м³/с.

Из-за дефицита электроэнергии, обусловленного высоким энергопотреблением, в том числе из-за запрещенного майнинга криптовалют, а также низким уровнем воды в Джварском водохранилище, в Абхазии вводились веерные отключения света. Власти республики договорились с Москвой и дефицит начал восполняться социальным перетоком из России.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 22:04

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