По его словам, с учетом прохладной весны суточное потребление электричества в стране колеблется от 6,5 до 7,5 млн кВт ⋅ ч в сутки.

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС с 1 апреля, сообщил гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

Джинджолия отметил, что уровень воды в Джварском водохранилище по данным на 6 мая составляет 461,8 метра. Суточный приток воды достиг 262 м³/с, в то время как зимой он составлял 28−30 м³/с.

Из-за дефицита электроэнергии, обусловленного высоким энергопотреблением, в том числе из-за запрещенного майнинга криптовалют, а также низким уровнем воды в Джварском водохранилище, в Абхазии вводились веерные отключения света. Власти республики договорились с Москвой и дефицит начал восполняться социальным перетоком из России.