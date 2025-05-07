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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА 4 МЕСЯЦА 2025 ГОДА ВЫПОЛНЕН МНС НА 109%

Новости Среда, 07 мая 2025 22:09
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ПЛАН ЗА 4 МЕСЯЦА 2025 ГОДА ВЫПОЛНЕН МНС НА 109%

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. За 4 месяца 2025 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1 687 416,7 тыс. руб. (один миллиард шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч рублей) при плане 1 543 148,6 тыс. руб. (один миллиард пятьсот сорок три миллиона сто сорок восемь тысяч рублей). Выполнение составило 109%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 144 268,0 тыс. руб. (сто сорок четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 112%, что в суммарном выражении равно 179 281,2 тыс. руб. (сто семьдесят девять миллионов двести восемьдесят одна тысяча рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 4 месяца 2025 года составили:

По г. Сухум – при плане 812 400,8 тыс. руб. (восемьсот двенадцать миллионов четыреста тысяч рублей) поступило 864 834,7 тыс. руб. (восемьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи рублей) выполнение 106%.

По Гагрскому району – при плане 363 000,0 тыс. руб. (триста шестьдесят три миллиона рублей) поступило 375 849,3 тыс. руб. (триста семьдесят пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч рублей) выполнение 104%.

По Гудаутскому району – при плане 103 490,9 тыс. руб. (сто три миллиона четыреста девяноста тысяч рублей) поступило – 136 128,8 тыс. руб. (сто тридцать шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч рублей) выполнение 132%.

По Сухумскому району – при плане 68 703,9 тыс. руб. (шестьдесят восемь миллионов семьсот три тысячи рублей) поступило – 88 866,4 тыс. руб. (восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч рублей) выполнение 129%.

По Гулрыпшскому району – при плане 47 757,1 тыс. руб. (сорок семь миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч рублей) поступило – 99 050,7 тыс. руб. (девяноста девять миллионов пятьдесят тысяч рублей) выполнение 207%.

По Очамчырскому району – при плане 113 949,5 тыс. руб. (сто тринадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч рублей) поступило – 71 613,4 тыс. руб. (семьдесят один миллион шестьсот тринадцать тысяч рублей) выполнение 63%.

По Ткуарчалскому району – при плане 13 737,4 тыс. руб. (тринадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч рублей) поступило – 16 635,7 тыс. руб. (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч рублей) выполнение 121%.

По Галскому району – при плане 20 109,0 тыс. руб. (двадцать миллионов сто девять тысяч рублей) поступило – 34 437,7 тыс. руб. (тридцать четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч рублей) выполнение 171%.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 22:13

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