УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ АБХАЗИИ АЛЕКСЕЙ ГОГУА

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Ушел из жизни Алексей Ночиевич Гогуа – прозаик-публицист, общественный деятель, член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии и Союза писателей России, Народный писатель Абхазии, почетный академик Международной Адыгской (Черкесской) Академии Наук, почетный профессор Абхазского госуниверситета, лауреат Государственной премии им. Д. И. Гулиа, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I первой степени.

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Алексей Гогуа родился 15 марта 1932 в селе Гупе Очамчырского района Абхазской АССР.

Окончил Сухумский пединститут и Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.

Принимал активное участие в общественно-политической жизни республики – один из основателей и руководитель народного форума Абхазии «АИДГЫЛАРА», был депутатом Верховного Совета СССР.

Его произведения переведены на английский, немецкий, испанский, венгерский, польский, болгарский языки и на многие языки народов бывшего СССР.

Гогуа издал более 30 книг, в том числе пятитомник избранных произведений (2006-2007). Среди них русскому читателю известны переведенные книги, изданные в Москве: сборники рассказов и повестей «Река спешит к морю» (1960), «Вкус воды» (1974), «Время оленьего зова» (1981), «За семью камнями» (1984), «Дикая азалия» (1989), роман-рапсодия «Асду» («Большой снег», Сухум, 2008), сборник рассказов «Вкус молний» (Санкт-Петербург, 2020) и др.

Гогуа перевел на абхазский язык ряд произведений Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, рассказы А. П. Платонова, К. А. Федина, Эрнеста Хемингуэя, Карло Коллоди и др.

Произведения Алексея Гогуа признаются многими читателями как лучший образец абхазоязычной прозаической литературы.