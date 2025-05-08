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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ЮРИЮ ВОРОНОВУ

Новости Четверг, 08 мая 2025 13:02
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ЮРИЮ ВОРОНОВУ

Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. В день 84-летия со дня рождения выдающегося государственного и научного деятеля Республики Абхазия Юрия Николаевича Воронова, у его памятника состоялась торжественная церемония возложения цветов. В мероприятии принял участие вице-президент Республики Абхазия Беслан Бигвава.

Почтить память ученого также пришли члены правительства, представители научного сообщества, Общественной палаты и Администрации города Сухум.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 08 мая 2025 13:22

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