ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ЮРИЮ ВОРОНОВУ
Новости Четверг, 08 мая 2025 13:02
Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. В день 84-летия со дня рождения выдающегося государственного и научного деятеля Республики Абхазия Юрия Николаевича Воронова, у его памятника состоялась торжественная церемония возложения цветов. В мероприятии принял участие вице-президент Республики Абхазия Беслан Бигвава.
Почтить память ученого также пришли члены правительства, представители научного сообщества, Общественной палаты и Администрации города Сухум.
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