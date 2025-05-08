Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках распоряжения главы Администрации Сухума Тимура Агрба по подготовке к курортному сезону, для МУП «Благоустройство» приобретены 110 передвижных мусорных контейнеров. Как рассказал помощник главы Константин Тарба, планируется приобретение мусороуборочной техники и еще большего числа контейнеров.

«Все это нам очень пригодится для уборки, вывоза мусора и чистоты в городе. Было обращение «Благоустройства» к главе Сухума с просьбой приобретения именно евроконтейнеров, так как ощущается их нехватка. Ранее тоже были приобретены, но они со временем приходят в негодность, портятся, ломаются. Глава Администрации Тимур Агрба отреагировал, дал поручение найти, приобрести, привести и установить», – сказал Константин Тарба.