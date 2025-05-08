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Абхазия Информ

ПРОЩАНИЕ С НАРОДНЫМ ПИСАТЕЛЕМ АЛЕКСЕЕМ ГОГУА СОСТОИТСЯ 10 МАЯ

Новости Четверг, 08 мая 2025 19:10
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ПРОЩАНИЕ С НАРОДНЫМ ПИСАТЕЛЕМ АЛЕКСЕЕМ ГОГУА СОСТОИТСЯ 10 МАЯ

Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. Созданная распоряжением президента Абхазии Государственная комиссия по организации похорон прозаика-публициста, общественного деятеля, члена Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии и Союза писателей России, народного писателя Абхазии, почетного академика Международной Адыгской (Черкесской) академии наук, почетного профессора Абхазского государственного университета, лауреата Государственной премии им. Д. И. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Алексея Ночевича Гогуа, оповещает о том, что похороны Алексея Ночевича состоятся 10 мая.

Панихида начнется в 11:00 в Абхазском государственном театре им. С. Чанба (г. Сухум, ул. Пушкина, 1). Траурный митинг состоится в 14:00.

Госкомиссию возглавляет премьер-министр Владимир Делба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 08 мая 2025 19:11

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