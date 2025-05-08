ДЖАНСУХ НАНБА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА МАРИЮ ЛОМАКИНУ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ

«Мы желаем Вам крепкого здоровья и крепости духа. Мы гордимся тем, что Вы у нас есть. Мы знаем, что мы потомки великих людей», – сказал Джансух Нанба.

Мария Филипповна пригласила высоких гостей приехать и на ее 98-летие, которое она отмечает 20 июня.

Мария Ломакина поделилась воспоминаниями о войне. Она была в пятом классе, когда началась война. Семья жила в Туапсе. Всю войну Мария и ее сестра Анна строили дороги для военной техники.

Отец Марии Филипп Ломакин после войны решил переехать в Сухум. Ему предложили работу на государственной даче Иосифа Сталина.

В Сухуме Мария Ломакина познакомилась со своим будущим супругом Борисом Корецким, который тоже прошел всю войну.

В селе Лдзаа она работала на госдаче, так и осталась там жить.