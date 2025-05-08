ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АЙКАРАТА МАНУКЯН
Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер правительства Вараздат Миносян от имени президента Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Айкарата Манукян, проживающего в поселке Бзыпта Гагрского района. Ветерану были переданы юбилейные выплаты, выделенные президентом в честь 80-летия Великой Победы.
Вараздат Миносян пожелал ветерану здоровья и долгих лет жизни в кругу родных.
«Мы Ваш подвиг обязательно будем передавать из поколения в поколение. Вы пример мужества и стойкости для нас всех», – сказал вице-премьер.
Айкарат Тигранович пожелал молодому поколению мирного неба.
«Чтобы новые поколения не видели страшную войну», – сказал ветеран.
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