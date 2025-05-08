ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОШЕЛ В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. В Посольстве России в Абхазии прошел торжественный прием в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, депутаты Парламента, члены правительства, представители общественности республики.

Вице-президент Беслан Бигвава отметил, что Победа в Великой Отечественной была добыта ценой невероятных усилий и бесчисленных жертв. Он подчеркнул историческую роль народов СССР в разгроме фашизма.

«Сегодня мы отмечаем 80-летие великой Победы, достигнутой ценой невероятных усилий и жертв. Многие миллионы советских солдат и офицеров сложили свои головы на полях сражений. Многие миллионы мирных граждан были уничтожены в концлагерях или стали жертвами бомбардировок. Практически каждую семью коснулась эта ужасная война. Мой дед погиб на северо-западном фронте, а его родной брат Васил – в боях за освобождение Харькова», – сказал вице-президент.

Он призвал сохранять память о подвиге предков.

«Эти события – не просто история. Они учат нас любить и защищать Родину. Особенно сегодня я желаю всем народам мира, чтобы выстрелы больше не нарушали мирное небо. Пусть наши дети видят только ясное солнце и светлое будущее», – добавил Беслан Бигвава.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что День Победы связывает народы России и Абхазии.

«Мы особо отмечаем, что этот праздник связывает народы России и Абхазии. Мы признательны народу и руководству Абхазии за то, что он отмечается широко по всей территории республики. Многие из вас присутствовали на различных мероприятиях. Мы все знаем, что основные торжества пройдут завтра у могилы Неизвестного Солдата. Мы подчеркиваем, что та духовная близость, которая была характерна для народа Советского Союза, ощущается и сейчас. Мы чтим память погибших и желаем всяческих побед и успехов абхазским добровольцам, которые вместе с россиянами сражаются на фронтах специальной военной операции и которые совсем недавно внесли свой неоценимый вклад в освобождение Курской области».

Завершая выступление, Шургалин поздравил всех с наступающим праздником и обратился к ветеранам.

«Желаем крепкого здоровья, особенно нашим дорогим ветеранам. Их осталось не так много, всего 15 человек на сегодняшний день, но они остаются живой памятью о тех великих днях», – подчеркнул он.

Прием прошел в теплой и дружеской обстановке.