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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В МОСКВУ

Новости Четверг, 08 мая 2025 19:30
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В МОСКВУ

Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, главным из которых станет Парад на Красной Площади.

10 мая запланирована двусторонняя встреча Бадры Гунба и Владимира Путина. Главы государств обсудят широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Эта уже вторая личная встреча Гунба и Путина в этом году.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 08 мая 2025 19:32

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