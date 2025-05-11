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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИГЛАСИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКУ

Новости Воскресенье, 11 мая 2025 11:02
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИГЛАСИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКУ

Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. «Сегодня я планирую пригласить Владимира Владимировича Путина от имени народа Абхазии. Его ценят, уважают и любят», – заявил Гунба в интервью РИА Новости.

Этот шаг не просто дипломатический жест – в Абхазии визита президента России действительно ждут. На протяжении последних лет республика получает системную помощь от России: это и восстановление инфраструктуры, и поддержка здравоохранения, образования, сельского хозяйства, и запуск новых экономических проектов. Многие граждане открыто выражают благодарность за те перемены, которые произошли в их жизни благодаря российской поддержке.

Особый символизм приглашения – в недавнем открытии аэропорта Сухума 1 мая, которое стало возможным при участии российской стороны. Если Владимир Путин примет приглашение, он может стать первым государственным лидером, который прилетит в обновлённый аэропорт, – это будет сильный сигнал, подтверждающий союзнический характер отношений между нашими странами.

Также на переговорах в Москве будут обсуждаться совместные инициативы в сфере экологии, безопасности и устойчивого развития. Российско-абхазское партнёрство становится всё более глубоким и стратегически значимым – и сегодняшняя встреча лишь подчеркивает это.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 мая 2025 11:05

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