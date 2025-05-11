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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Воскресенье, 11 мая 2025 10:59
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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. Владимир Путин встретился в Кремле с Президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В.Путин: Уважаемый Бадра Зурабович!

Рад Вас очень видеть.

Хочу еще раз поздравить Вас и весь народ Абхазии с праздником – с Днем Победы. Вы вчера принимали участие во всех мероприятиях. Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую победу. 55 с половиной тысяч человек участвовало в боях и, к сожалению, 17 с половиной тысяч погибло, не вернулось с фронта. 23 человека получили звания Героя Советского Союза, три полных кавалера ордена Славы.

Сегодня наши отношения строятся на основе договора 2014 года о союзничестве, создана хорошая, прочная договорно-правовая база. Есть, над чем работать, безусловно, проблем, конечно, всегда много и хватает. Перед Вами много задач. Безусловно, люди после избрания Вас Президентом ожидают, что Вы будете результативно работать на благо народа Абхазии.

Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области: имеется в виду и образование, и здравоохранение. И конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков – за прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов, а может быть и больше. Знаю, что очень важным является логистика, аэропорт. Обо всем об этом и поговорим.

Очень рад Вас видеть.

Б.Гунба: Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович.

Благодарю Вас за возможность в эти дни посетить мероприятия, посвящённые Великой Победе, Великой Отечественной войне. Для нас это особое событие. Это наша общая история – история, которой мы дорожим.

Вы, действительно, очень правильно, справедливо отметили: вклад нашего не многонационального народа был значимым, в том числе и для нас. Мы понимаем, что это та история, которую нужно оберегать.

К сожалению, в современных условиях идёт попытка переиначить историю. И всё, что Вы делаете, в том числе связано с сохранением истории, которая дорога для нас. В этой связи позвольте поблагодарить Вас: для нас очень важно участие в этих событиях и мероприятиях.

Что касается российско-абхазских взаимоотношений, они развиваются динамично. Владимир Владимирович, буквально на прошлой встрече Вы давали ряд поручений, которые были реализованы оперативно, своевременно.

Для нас очень важной была реализация инфраструктурного проекта – открытие аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено.

Также ряд ключевых поручений по поддержке пенсионеров, выдаче водительских удостоверений – то, с чем мы обращались в прошлый раз, – они реализуются.

Особая благодарность народа Абхазии – Вам лично, народу Российской Федерации – за отношение к нашей Республике, за её безопасность, сохранение мира на нашей земле.

Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хочу пригласить от своего имени, от народа Абхазии посетить нашу Республику в любое удобное для Вас время. Мы Вас искренне ждём – надеемся, что Вы примите это приглашение.

В.Путин: Спасибо большое, с удовольствием. Мы с Вами определимся потом.

Б.Гунба: Спасибо большое ещё раз, спасибо за встречу.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 мая 2025 11:01

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