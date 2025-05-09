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Абхазия Информ

УБИЙСТВО В СУХУМЕ

Новости Пятница, 09 мая 2025 15:34
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УБИЙСТВО В СУХУМЕ

Сухум. 9 мая 2025. Абхазия-Информ. Сообщение об убийстве человека поступило в дежурную часть УВД по Сухум в 12 часов дня, 9 мая. На место преступления прибыли вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, заместители министра Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания, представители прокуратуры.

Выездом на место следственно-оперативной группы установлено, что в г. Сухум, по ул. Марухская, у дома № 4 из огнестрельного оружия убит житель столицы Авидзба Гарик.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержанию причастных лиц.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 09 мая 2025 15:38

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