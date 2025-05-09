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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С 80-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Пятница, 09 мая 2025 14:02
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С 80-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 9 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемый Бадра Зурабович!

Сердечно поздравляю Вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Граждане России и Абхазии свято чтут память отцов и дедов – воинов-фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.

Уверен, что завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи будут и впредь способствовать развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами.

Прошу передать всем проживающим в Абхазии ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духи и долголетия.

С уважением, В. Путин».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 09 мая 2025 14:07

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