Сухум. 9 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Сердечно поздравляю Вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Граждане России и Абхазии свято чтут память отцов и дедов – воинов-фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.

Уверен, что завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи будут и впредь способствовать развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами.

Прошу передать всем проживающим в Абхазии ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духи и долголетия.

С уважением, В. Путин».