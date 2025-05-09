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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С 80-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 09 мая 2025 13:59
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БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С 80-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей республики с 80-летием Великой Победы.

«Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю Вас с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, с праздником, который навсегда останется символом мужества, стойкости и бессмертного подвига нашего народа!

55 тысяч сыновей и дочерей Абхазии встали на защиту Родины от немецких захватчиков. Более 17 тысяч из них погибли. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений.

Мы гордимся, что 23 уроженца Абхазии были удостоены звания Героя Советского Союза, а трое стали полными кавалерами ордена Славы. Это не просто награды – это свидетельство их безграничной отваги.

Дорогие ветераны! Ваша жизнь – это живая история, написанная в годы тяжелейших испытаний. Ваш подвиг был примером для ваших же детей и внуков, которым через десятилетия пришлось защищать Абхазию от грузинской агрессии.

К сожалению, через 80 лет после Великой Победы идеология нацизма вновь поднимает голову в некоторых странах. Именно с этим злом борется Россия на фронтах специальной военной операции. В этой справедливой борьбе Абхазия всецело поддерживает своего верного друга и главного союзника.

Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия, а нашему народу – мира, согласия и благоденствия!»

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 09 мая 2025 14:02

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