ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГАРРИ АВИДЗБА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. 9 мая 2025 года, примерно в 11 часов 55 минут, в городе Сухум, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, передвигаясь на автомашине марки «Toyota Alphard» в кузове белого цвета за регистрационным знаком М101ММ RSO, прибыв на пересечение улиц 4 Марта и Генерала Аршба, из имевшегося при них незаконно приобретенного, хранимого и перевозимого огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра, произвели не менее 6 выстрелов в сторону Авидзба Г.Х., после чего, скрылись в неизвестном направлении, а Авидзба Г.Х. от полученных ранений скончался на месте.
По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «е, «ж» части 2 статьи 99 и часть 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.
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