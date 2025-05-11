ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГАРРИ АВИДЗБА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. 9 мая 2025 года, примерно в 11 часов 55 минут, в городе Сухум, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, передвигаясь на автомашине марки «Toyota Alphard» в кузове белого цвета за регистрационным знаком М101ММ RSO, прибыв на пересечение улиц 4 Марта и Генерала Аршба, из имевшегося при них незаконно приобретенного, хранимого и перевозимого огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра, произвели не менее 6 выстрелов в сторону Авидзба Г.Х., после чего, скрылись в неизвестном направлении, а Авидзба Г.Х. от полученных ранений скончался на месте.