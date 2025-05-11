РЕГИСТРАЦИЯ В АРТ-ШКОЛУ ТУРИЗМА «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ» ЗАВЕРШИТСЯ 12 МАЯ
Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. Госкомитет по делам молодежи и спорта напоминает, что регистрация в арт-школу туризма «Маршруты Абхазии» все еще открыта. Мероприятие пройдет с 22 по 28 июня в крымском Судаке. Эта площадка станет полезной как для начинающих, так и для опытных специалистов: искусствоведов, культурологов, экскурсоводов, гидов и других работников туристической сферы.
Участникам доступны пять образовательных направлений: туризм, мода, реставрация и скульптура. Семидневный интенсив проведут ведущие эксперты индустрии.
Успейте зарегистрироваться до 12 мая.
«Таврида-арт» – крупнейшая в России платформа для самореализации молодых профессионалов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
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