ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ
Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба проинформирован о последствиях урагана, прошедшего накануне в ряде районов Абхазии и столице республики.
Глава государства поручил премьер-министру Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для скорейшей ликвидации последствий стихии и оказать максимально возможную помощь гражданам.
Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщил, что сильные порывы ветра затронули Сухум, Гулрыпшский и Гудаутский районы.
Некоторые последствия урагана:
В парке рядом с озером Рица машины несколько часов не могли выехать из-за рухнувшего на дорогу большого дерева.
В Новом Афоне от упавшего дерева пострадал вокзал.
В Сухуме у одного из домов оторвалась крыша.
К вечеру ветер стих, энергетики приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения. Частично электричество уже подали в Сухум и Гагру, работы на остальных территориях продолжаются.
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