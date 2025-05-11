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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

Новости Воскресенье, 11 мая 2025 11:32
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба проинформирован о последствиях урагана, прошедшего накануне в ряде районов Абхазии и столице республики.

Глава государства поручил премьер-министру Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для скорейшей ликвидации последствий стихии и оказать максимально возможную помощь гражданам.

Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщил, что сильные порывы ветра затронули Сухум, Гулрыпшский и Гудаутский районы.

Некоторые последствия урагана:

В парке рядом с озером Рица машины несколько часов не могли выехать из-за рухнувшего на дорогу большого дерева.

В Новом Афоне от упавшего дерева пострадал вокзал.

В Сухуме у одного из домов оторвалась крыша.

К вечеру ветер стих, энергетики приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения. Частично электричество уже подали в Сухум и Гагру, работы на остальных территориях продолжаются.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 мая 2025 11:46

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