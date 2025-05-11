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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАГРАЖДАЮТ ЮНЫХ ГЕРОЕВ ЗДОРОВЬЯ

Новости Воскресенье, 11 мая 2025 11:51
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В АБХАЗИИ НАГРАЖДАЮТ ЮНЫХ ГЕРОЕВ ЗДОРОВЬЯ

Сухум. 11 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Здоровье – каждому ребёнку Республики Абхазия» дети получают не только медицинскую помощь, но и особое признание – сертификаты юных героев здоровья.

«Ответственный школьник» – за внимательное отношение к здоровью, «Отважный ученик» – за смелость и активность во время процедур.

Сертификат – персональная награда, которая мотивирует детей заботиться о себе:

– дети видят, что забота о здоровье –это важно и почётно;

– родители радуются достижениям своих «супергероев».

Проект «Здоровье – каждому ребёнку Республики Абхазия» реализуется совместными усилиями Народного фронта, Минздрава России, Минздрава Абхазии и Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при поддержке Фонда президентских грантов.

В проекте участвуют русские и абхазские врачи и медсестры. Проект охватывает 25 тысяч детей Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 мая 2025 12:01

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