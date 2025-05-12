БАДРА ГУНБА: ДИАЛОГ СУХУМА И ТБИЛИСИ БУДЕТ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ
Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. Политическое руководство Грузии должно смириться с тем, что Абхазия – независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба.
По его словам, только после признания Грузией реальности и подписания соглашения о неприменении силы, будет возможен диалог Сухума и Тбилиси.
«Наш приоритет – жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними – независимое государство», – сказал Гунба.
Он уточнил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинба и остается неизменным.
Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.
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