БАДРА ГУНБА: ДИАЛОГ СУХУМА И ТБИЛИСИ БУДЕТ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ

Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. Политическое руководство Грузии должно смириться с тем, что Абхазия – независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба.

По его словам, только после признания Грузией реальности и подписания соглашения о неприменении силы, будет возможен диалог Сухума и Тбилиси.

«Наш приоритет – жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними – независимое государство», – сказал Гунба.

Он уточнил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинба и остается неизменным.

Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.