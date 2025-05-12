СПЕЦИАЛИСТЫ УКС ПРОВОДЯТ ОБЪЕЗД ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТИХИИ 10 МАЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ

Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. Согласно поручению президента Бадры Гунба, специалисты Управления капитального строительства Абхазии проводят объезд городов и районов, проверяют информацию о пострадавших от урагана кровель, поступившую от граждан и администраций районов.

Строители оценивают масштабы последствий стихии, формируют базу данных о пострадавших объектах.

«В ближайшее время мы составим полный список пострадавших, далее, по согласованию с руководством, начнем осметчивать объекты и приступать с устранению последствий стихийных бедствий.

На данный момент имеется информация о ряде сорванных кровельных покрытий, такие объекты у нас в приоритете. На них работы начнутся, не дожидаясь составления документации.

Задействованы все специалисты на местах, активно мы взаимодействуем с главами местных администраций. Работаем в усиленном режиме», – сообщил начальник УКС Демир Гамисония.