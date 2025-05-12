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Абхазия Информ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Понедельник, 12 мая 2025 13:30
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялось Открытое первенство по настольному теннису среди юношей и девушек, приуроченное к 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

В соревнованиях приняли участие более тридцати спортсменов, представлявших четыре команды: Гагра, Сухум, Ткуарчал и Республиканскую детско-юношескую спортивную школу (РДЮСШ).

По итогам турнира победителями и призёрами в личном зачёте стали следующие спортсмены:

Среди девушек:

1. Победительницей в личном зачёте стала Чалукян Николь.

2. Серебряную медаль завоевала Чалукян Нинель.

3. Бронзовую медаль получила Твидзба Милана.

Среди юношей:

1. Золото турнира завоевал Кварчия Нестор.

2. Вторым призёром стал Цколия Дато.

3. Бронзовым призёром был признан Варданян Александр.

В командном зачёте результаты распределились следующим образом:

Первое место заняла команда города Сухум в составе: Цкуа Алан, Кварчия Нестор, Амичба Амра.

Второе место досталось команде РДЮСШ: Хашба Дамей, Филимонов Владислав, Малия Хана.

Третье место завоевала команда города Гагра: Зейтунян Артур, Пащян Артем, Эксузян Кристина.

Тренируют команду города Сухум тренеры Карчава Беслан и Карчава Ренат.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 12 мая 2025 13:35

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