ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялось Открытое первенство по настольному теннису среди юношей и девушек, приуроченное к 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.
В соревнованиях приняли участие более тридцати спортсменов, представлявших четыре команды: Гагра, Сухум, Ткуарчал и Республиканскую детско-юношескую спортивную школу (РДЮСШ).
По итогам турнира победителями и призёрами в личном зачёте стали следующие спортсмены:
Среди девушек:
1. Победительницей в личном зачёте стала Чалукян Николь.
2. Серебряную медаль завоевала Чалукян Нинель.
3. Бронзовую медаль получила Твидзба Милана.
Среди юношей:
1. Золото турнира завоевал Кварчия Нестор.
2. Вторым призёром стал Цколия Дато.
3. Бронзовым призёром был признан Варданян Александр.
В командном зачёте результаты распределились следующим образом:
Первое место заняла команда города Сухум в составе: Цкуа Алан, Кварчия Нестор, Амичба Амра.
Второе место досталось команде РДЮСШ: Хашба Дамей, Филимонов Владислав, Малия Хана.
Третье место завоевала команда города Гагра: Зейтунян Артур, Пащян Артем, Эксузян Кристина.
Тренируют команду города Сухум тренеры Карчава Беслан и Карчава Ренат.
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