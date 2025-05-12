СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИСТУПИЛИ К ИЗУЧЕНИЮ СЕЛЬХОЗПРОЕКТОВ В РАЙОНАХ АБХАЗИИ

Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. По поручению министра сельского хозяйства Беслана Джопуа на основании Решения комиссии (Протокол №1 от 11 февраля 2025 года) из числа членов комиссии и специалистов Министерства сельского хозяйства с целью рационального использования бюджетных средств в размере 150 млн. (сто пятьдесят миллионов) рублей, созданы рабочие группы для изучения и ознакомления с ранее поданными проектами на месте их реализации в районах Абхазии.

Специалистами были разделены проекты на рабочие группы по районам, которые приступили к своей работе:

Гагрский район – 11 проектов на сумму 7 946 250 руб.

Гудаутский район – 152 проекта на сумму 79 685 861 руб.

Сухумский район – 42 проекта на сумму 29 374 208 руб.

Гулрыпшский район – 20 проектов на сумму 13 589 700 руб.

Очамчырский район – 213 проектов на сумму 124 181 219 руб

Ткуарчалский район – 35 проектов на сумму 23 721 224 руб.

Галский район – 14 проектов на сумму 14 402 999 руб.

Основные направления: растениеводство, животноводство, малая механизация, переработка с/х продукции, рыболовство, борьба с вредителями и болезнями сельхоз культур.

Рабочая группа Сухумского района изучила проекты сел: Акапа, Дзыгута, Баслата, Гума и часть Сухумского района. Всего изучено на 12 мая 11 проектов на сумму более 16 млн. рублей.

Рабочая группа Гудаутского района изучила проекты сел:Куланырхуа, Аацы, Абгархук, Мцара, Арсаул, Ачандара, Псырцха. Всего изучено более 30 проектов на сумму более 20 млн. руб.

Рабочая группа Гагрского района изучила все поданные 11 проектов на сумму более 7 млн. руб.

Рабочая группа Очамчырского района изучила проекты сел: Акуаскья, Гуп, Ачгуара, Баслаху, город Очамчыра. Всего изучено 23 проекта на сумму 20 млн. руб.

Изучение проектов в районах республики продолжается.

Следует отметить, что на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства поступило 487 проектов на сумму 292 901 461 руб., что превышает лимит по бюджету на 162 901 461 руб.