В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАГРАТА ШИНКУБА
Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. 12 мая – день рождения Народного поэта Абхазии и Адыгеи, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Баграта Васильевича Шинкуба (12 мая 1917 г. – 25 февраля 2004 г.). В Сухуме, в парке носящем его имя, состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя.
Почтить память Баграта Шинкуба пришли вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, представители творческой и научной интеллигенции, члены Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, родственники поэта, учащиеся сухумских школ.
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