В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 12 мая 2025 г. Абхазия-Информ. 12 мая – день рождения Народного поэта Абхазии и Адыгеи, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Баграта Васильевича Шинкуба (12 мая 1917 г. – 25 февраля 2004 г.). В Сухуме, в парке носящем его имя, состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя.