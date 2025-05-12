ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 12 мая 2025. Абхазия-Информ. Государственная комиссия информирует о памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного Абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.

12 мая 2025 г. в 19:00 на площади Свободы в Сухуме состоится акция «Память о Владиславе».

13 мая, 09:00. Открытие международного турнира по футболу (пос. Алахадзы Гагрского района – с 13 по19 мая).

13 мая,15:00. Презентация документального фильма режиссёра И. Чкадуа «Владислав Ардзинба – политик и дипломат» (Сухум, Госмузей Боевой славы им. В. Ардзинба).

13 мая,17:00. Театрализованное представление (биография) – памятное мероприятие в честь 80-летия со дня рождения первого президента РА В. Г. Ардзинба (Сухум, Госфилармония им. Р. Гумба).

14 мая, 11:00. Церемония возложения цветов к Мемориалу первого президента РА В.Г. Ардзинба (с. Нижняя Эшера Сухумского района).

14 мая, 13:00. Фотовыставка изображений В. Г. Ардзинба (Сухум, площадь им. С. Багапш).

14 мая, 13:00. Фотовыставка, отражающая основные этапы жизни и деятельности В. Г. Ардзинба (Сухум, Абхазский драмтеатр им. С. Чанба).

14 мая, 13:30. Торжественное заседание, посвящённое 80-летию со дня рождения В.Г. Ардзинба (Абхазский драмтеатр им. С. Чанба).

14 мая, 15:30. Презентация фильма режиссера Т. В. Квеквескири (Абхазский драмтеатр им. С. Чанба).

14 мая, 19:00. Демонстрация фильма «Страсти по Владиславу» (Сухум, площадь им. С. Багапш).

Об этом сообщает пресс-служба КМ.