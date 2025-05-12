ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 12 мая 2025. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава, по приглашению временного поверенного в делах Российской Федерации в Боливарианской Республики Венесуэла Эдуарда Соколова, принял участие в приеме, по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители МИД Венесуэлы и другие гости.

В рамках мероприятия Посол Заур Гваджава поздравил сотрудников посольства с памятной датой.

По приглашению посольства России в Венесуэле Заур Гваджава также участвовал в торжественной церемонии в Национальном пантеоне по случаю 80-летия Годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

В ней приняли участие: временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов, министр внешней торговли и международных инвестиций Коромото Годой, министр туризма Летисия Гомес, депутаты Национальной ассамблеи Хесус Фария, представители вооруженных сил и дипломатического корпуса, аккредитованного в Венесуэле.

В завершение мероприятия представители Народного фронта, в рамках акции «Огонь памяти», при поддержке посольства России и Русского дома в Каракасе, доставили в Венесуэлу лампы с частицами пламени, взятыми от Могилы Неизвестного солдата в Москве.

Факелы с огнем зажгли у главного входа Национального Пантеона.