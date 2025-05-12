 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Понедельник, 12 мая 2025 16:37
Оцените материал
(0 голосов)
ОБСУДИЛИ ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 12 мая 2025. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али, обсудил с министром высшего образования и научных исследований Сирийской Арабской Республики доктором Маруаном Аль-Халаби, взаимоотношения научно-исследовательского сотрудничества между двумя странами и важность подписания соглашения о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Университетом Дамаска.

Посол Абхазии отметил, что уже второй год подряд Республика Абхазия принимает студентов из Сирийской Арабской Республики для обучения в Абхазском государственном университете и в следующем 2025-2026 учебном году ведется работа по приему очередной группы студентов.

Также Мухаммед Али подчеркнул глубину исторических отношений между абхазским и сирийским народами и отметил, что правительство Республики Абхазия придает большое значение укреплению отношений и сотрудничества с Сирией в различных областях.

В свою очередь Маруан Аль-Халаби подчеркнул стремление Министерства высшего образования Сирийской Арабской Республики укреплять отношения сотрудничества с друзьями в Абхазии в научных областях, уделяя особое внимание стипендиям, академическим обменам и развитию научного потенциала.

Министр также отметил, что существует целый ряд вызовов, которые мы пытаемся решить с помощью плана реализации большинства существующих задач, с тем чтобы следующий этап развития сектора высшего образования был полон реальных достижений.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 12 мая 2025 16:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ АГУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.