ОБСУДИЛИ ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 12 мая 2025. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али, обсудил с министром высшего образования и научных исследований Сирийской Арабской Республики доктором Маруаном Аль-Халаби, взаимоотношения научно-исследовательского сотрудничества между двумя странами и важность подписания соглашения о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Университетом Дамаска.

Посол Абхазии отметил, что уже второй год подряд Республика Абхазия принимает студентов из Сирийской Арабской Республики для обучения в Абхазском государственном университете и в следующем 2025-2026 учебном году ведется работа по приему очередной группы студентов.

Также Мухаммед Али подчеркнул глубину исторических отношений между абхазским и сирийским народами и отметил, что правительство Республики Абхазия придает большое значение укреплению отношений и сотрудничества с Сирией в различных областях.

В свою очередь Маруан Аль-Халаби подчеркнул стремление Министерства высшего образования Сирийской Арабской Республики укреплять отношения сотрудничества с друзьями в Абхазии в научных областях, уделяя особое внимание стипендиям, академическим обменам и развитию научного потенциала.

Министр также отметил, что существует целый ряд вызовов, которые мы пытаемся решить с помощью плана реализации большинства существующих задач, с тем чтобы следующий этап развития сектора высшего образования был полон реальных достижений.