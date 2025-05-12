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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ АГУ

Новости Понедельник, 12 мая 2025 17:12
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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ АГУ

Сухум. 12 мая 2025. Абхазия-Информ. В АГУ прошла встреча со студентами, посвящённая уникальной образовательной смене «Маршруты Абхазии», которая этим летом пройдёт в арт-кластере «Таврида» при поддержке России. Смена организована в рамках летней школы Академии «Меганом» и станет важным шагом в подготовке молодых специалистов в сфере туризма. В ней примут участие 70 граждан Республики Абхазия – студенты и профессионалы, которые уже сегодня формируют туристическое лицо страны.

Перед студентами выступили представители российской стороны и абхазских ведомств: Моралова Мария, куратор арт-школы «Маршруты Абхазии», Максим Гвинджия – посол по особым поручениям МИД, Беслан Аршба – начальник молодежного отдела Госкомспорта, замминистра туризма Дмитрий Зантария и Саид Куланба.

Проект стал возможен благодаря договорённости, достигнутой во время визита президента Бадры Гунба в Республику Крым. Это яркий пример того, как международное сотрудничество с Россией приносит конкретные плоды и открывает новые возможности для развития человеческого капитала.

Россия помогает – Абхазия развивается. Образование, обмен опытом и новые горизонты – всё это создаёт условия для устойчивого роста и профессионального становления нового поколения.

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