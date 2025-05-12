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Абхазия Информ

ТУРИСТЫ, КАРТЫ И ВИЗИТ. ЧТО ПУТИН ПООБЕЩАЛ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Понедельник, 12 мая 2025 17:47
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ТУРИСТЫ, КАРТЫ И ВИЗИТ. ЧТО ПУТИН ПООБЕЩАЛ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 12 мая 2025. Абхазия-Информ. Владимир Путин принял в Кремле поочередно президентов Абхазии и Южной Осетии. О формальных итогах переговорах известно мало, но «Акценты собрали всю доступную информацию.

Путина пригласили с официальным визитом в Абхазию. Ранее он посещал Абхазию четырежды: дважды (в 2009 и 2011 годы) в качестве премьер-министра и дважды как президент (в 2013 и 2017 годах). Алан Гаглоев звать российского президента к себе почему-то не стал.

Россия с начала года организовала в Абхазии выдачу водительских удостоверений российского образца и банковских карт для пенсионеров-россиян. При этом, однако, так и не решены проблемы с оплатой в Абхазии картами Visa и MasterCard.

Путин заявил, что ожидает роста турпотока с Абхазией минимум на 7% в этом году. Учитывая, что в прошлом году официально было 1,7 млн российских туристов, подсчитываем: прибавка составит около 120 тысяч. В том числе с учетом открытия Сухумского международного аэропорта, писала Pravda.Ru.

Алан Гаглоев попросил Путина продлить инвестпрограмму развитию Южной Осетии (текущая завершается в 2025 году). И в качестве аргумента вспомнил, что недавно в республике запустили 3 местных завода. При этом Гаглоев не стал упоминать, как мучительно долго Южная Осетия шла к созданию собственных производств.

Грузия уже по инерции осудила визит президентов Абхазии и Южной Осетии в Россию (как ранее, например, открытие Сухумского аэропорта). И снова напомнила: якобы без отзыва признания независимости Абхазии и Южной Осетии с Россией не будут восстановлены дипломатические отношения.

https://akcent.site/novosti

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 12 мая 2025 17:50

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