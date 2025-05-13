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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТКУАРЧАЛЕ

Новости Вторник, 13 мая 2025 16:50
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили сегодня город Ткуарчал. Руководители государства на месте ознакомились с ходом ликвидации последствий урагана, который обрушился на город две недели назад.  

В Ткуарчале глава государства провел совещание с участием руководства районной администрации, депутатов парламента от района и представителями УКС.

В райцентре ведутся срочные работы по восстановлению поврежденных ураганом крыш жилых домов.

По поручению президента уже завершена реконструкция кровель на двух из четырех пострадавших зданий. Оставшиеся две крыши планируется отремонтировать в течение ближайших двух недель, чтобы защитить жителей от дождей и дальнейших разрушений.

«Делается все возможное, чтобы оперативно ликвидировать последствия стихии и обеспечить людям нормальные условия жизни», – подчеркнул Бадра Гунба.

Работы ведутся круглосуточно, привлечены дополнительные бригады и ресурсы.

Аналогичные меры принимаются и в других районах Абхазии, где ураган нанес ущерб инфраструктуре.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 13 мая 2025 16:52

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