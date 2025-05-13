МВД АБХАЗИИ ВВОДИТ ПЛАН РАБОТЫ «КУРОРТ 2025»

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии разместило информационное сообщение для граждан и туристов республики.

«Безопасность граждан и гостей Абхазии – наш главный приоритет. Каждый день мы работаем над тем, чтобы ваш отдых был защищённым и спокойным. Абхазия встречает гостей не только живописными пейзажами, но и усиленными мерами безопасности.