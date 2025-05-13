МВД АБХАЗИИ ВВОДИТ ПЛАН РАБОТЫ «КУРОРТ 2025»
Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии разместило информационное сообщение для граждан и туристов республики.
«Безопасность граждан и гостей Абхазии – наш главный приоритет. Каждый день мы работаем над тем, чтобы ваш отдых был защищённым и спокойным. Абхазия встречает гостей не только живописными пейзажами, но и усиленными мерами безопасности.
На всех ключевых курортах и маршрутах работают авто- и пешие патрули, включая зоны:
– Озеро Рица – горная жемчужина с экскурсиями к Юпшарскому каньону и даче Сталина;
– Новый Афон – духовный центр с монастырём и таинственными пещерами;
– Пицунда – реликтовые сосны и золотые пляжи;
– Гагра и Сухум – набережные, колоннада, ботанический сад.
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О ЧП сообщайте по номеру 002.
Отдыхайте безопасно! Абхазия заботится о вас!» – говорится в сообщении.