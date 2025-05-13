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Абхазия Информ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Новости Вторник, 13 мая 2025 17:02
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. lll Международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия» приуроченная к 102-й годовщине образования судов общей юрисдикции, состоялась в Верховном суде. На конференции присутствовали спикер Парламента Абхазия Лаша Ашуба, представители судейского сообщества и органов судейского самоуправления Республики Абхазия, научно-педагогические работники высших учебных заведений, а также зарубежные ученые и практики.

Открывая конференцию, председатель Верховного суда Саида Бутба приветствовала участников конференции: «Мы отмечаем 102-летие со дня образования судов общей юрисдикции Республики Абхазии. Это важное событие для юридического сообщества. В этом году мы наблюдаем значительный рост количества заявок на участие в нашей конференции. География участников теперь охватывает такие города, как Саратов, Ижевск, Челябинск, Ставрополь, Сочи, Москва и Минск».

Председатель Верховного суда поблагодарила за проявленный интерес к конференции и за то, что несмотря на их плотные графики они нашли возможность принять участие в конференции.

«Наша цель – сделать конференцию площадкой для обсуждения актуальных вопросов осуществления правосудия в Республике Абхазия, а также судебной и правовой системы в целом», – сказала Саида Бутба.

Перед началом конференции она наградила судей и работников аппаратов судов общей юрисдикции ведомственными наградами и почетными грамотами.

Участникам мероприятия был представлен фрагмент фильма Надежды Венедиктовой 2009 г. «Зачем нужен независимый суд?».

Затем Саида Бутба презентовала издания Верховного суда Республики Абхазия – второй номер научно-практического журнала «Вестник Верховного суда Республики Абхазия», Статистический сборник судов общей юрисдикции за 2023 г. и 2024 г., Бюллетень Верховного суда, 2025 г, № 1, сборник «Уголовное законодательство Республики Абхазия» (1993-2007 гг.).

Конференция проходила по трем секциям: «Права граждан на правосудие», «Проблемы судопроизводства в Республике Абхазия», «Состояние и тенденции развития судебной системы Республики Абхазия»

В программу конференции были включены 40 докладов на разные темы. Некоторые докладчики приняли участие в конференции посредством видеоконференцсвязи.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Вторник, 13 мая 2025 17:08

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