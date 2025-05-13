В ГУДАУТЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. В Музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте начала работу выставка под названием «Наша звезда», приуроченная к 80-летию со дня рождения Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Экспозиция включает 156 фотографий, охватывающих разные периоды его жизни: от детских и студенческих лет до работы в Академии, участия в военных действиях, переговоров, зарубежных поездок и личных моментов отдыха.

Как отметила директор музея Гугуца Джикирба, 36 снимков выставлены впервые. Основная часть материалов поступила из фондов музея, однако значительное количество фотографий передали жители Абхазии – из личных и семейных архивов.

17 мая, в рамках всероссийской акции «Ночь в музее», в выставочном зале откроется дополнительная экспозиция, посвящённая выдающимся культурным деятелям Абхазии – театральным артистам, певцам, хореографам, сказителям. Эта часть выставки будет работать всего сутки.

С 19 мая продолжится основной показ выставки «Наша звезда», который продлится до конца июля. Экспозиция будет дополнена новыми ранее не демонстрировавшимися фотографиями.

Ранее, в день рождения Владислава Ардзинба – 14 мая – в Гудауте планировались праздничные мероприятия, включая конный парад и концерт, однако из-за неблагоприятных погодных условий они были отложены.

Также в сентябре в Сухуме планируется проведение памятной акции с участием детей из всех районов республики, которые были названы в честь первого главы государства. Эта инициатива станет ещё одним символом живой народной памяти о человеке, сыгравшем ключевую роль в становлении современной Абхазии.