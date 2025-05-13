 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Вторник, 13 мая 2025 17:08
Оцените материал
(0 голосов)
В ГУДАУТЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. В Музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте начала работу выставка под названием «Наша звезда», приуроченная к 80-летию со дня рождения Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Экспозиция включает 156 фотографий, охватывающих разные периоды его жизни: от детских и студенческих лет до работы в Академии, участия в военных действиях, переговоров, зарубежных поездок и личных моментов отдыха.

Как отметила директор музея Гугуца Джикирба, 36 снимков выставлены впервые. Основная часть материалов поступила из фондов музея, однако значительное количество фотографий передали жители Абхазии – из личных и семейных архивов.

17 мая, в рамках всероссийской акции «Ночь в музее», в выставочном зале откроется дополнительная экспозиция, посвящённая выдающимся культурным деятелям Абхазии – театральным артистам, певцам, хореографам, сказителям. Эта часть выставки будет работать всего сутки.

С 19 мая продолжится основной показ выставки «Наша звезда», который продлится до конца июля. Экспозиция будет дополнена новыми ранее не демонстрировавшимися фотографиями.

Ранее, в день рождения Владислава Ардзинба – 14 мая – в Гудауте планировались праздничные мероприятия, включая конный парад и концерт, однако из-за неблагоприятных погодных условий они были отложены.

Также в сентябре в Сухуме планируется проведение памятной акции с участием детей из всех районов республики, которые были названы в честь первого главы государства. Эта инициатива станет ещё одним символом живой народной памяти о человеке, сыгравшем ключевую роль в становлении современной Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 13 мая 2025 17:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ВЕРХОВНОМ СУДЕ АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОШЛА АКЦИЯ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.