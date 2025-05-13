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Абхазия Информ

НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОШЛА АКЦИЯ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Вторник, 13 мая 2025 17:11
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НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОШЛА АКЦИЯ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. Акция в честь 80-летия первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошла на площади Свободы в Сухуме. Главным элементом акции стала масштабная свечная инсталляция, дополненная песочной графикой с портретом Ардзинба.

Молодые художники объединили сотни свечей в единую композицию, которая в сочетании с песочным искусством создала символичный образ исторического деятеля.

Авторами художественной идеи выступили абхазские художники Кадыр Тванба, Атрушба Идает, Арсоу Берзения, Вика Тания и Салидат Лазба.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 13 мая 2025 17:15

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