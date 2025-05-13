НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОШЛА АКЦИЯ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. Акция в честь 80-летия первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошла на площади Свободы в Сухуме. Главным элементом акции стала масштабная свечная инсталляция, дополненная песочной графикой с портретом Ардзинба.
Молодые художники объединили сотни свечей в единую композицию, которая в сочетании с песочным искусством создала символичный образ исторического деятеля.
Авторами художественной идеи выступили абхазские художники Кадыр Тванба, Атрушба Идает, Арсоу Берзения, Вика Тания и Салидат Лазба.