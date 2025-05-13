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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ЗВАНДРЫПШ УСТАНОВИЛИ БЮСТ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Вторник, 13 мая 2025 17:15
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В СЕЛЕ ЗВАНДРЫПШ УСТАНОВИЛИ БЮСТ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. В селе Звандрипш, в котором родился первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба, теперь возвышается его бюст. Этот монумент был создан благодаря инициативе и поддержке местных жителей, спонсоров и Фонда Муссы Экзекова.

Торжественное открытие памятника приурочили к празднованию 80-летия со дня рождения этого выдающегося политического лидера.

На церемонии открытия присутствовали супруга Ардзинба, Светлана Джергения, заместитель премьер-министра Джансух Нанба, члены Парламента и руководство данного района.

2025 год в Абхазии официально посвящен памяти Владислава Ардзинба. Это решение подчеркивает его значительный вклад в историю страны и демонстрирует, что сегодняшняя Абхазия верна принципам, установленным первым президентом. Эти принципы направлены на создание сильной и независимой страны, развивающейся в рамках стратегического партнерства с Россией, отвергая при этом идеи «евроинтеграции» и возвращения под влияние Грузии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 13 мая 2025 17:17

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