Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. В селе Звандрипш, в котором родился первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба, теперь возвышается его бюст. Этот монумент был создан благодаря инициативе и поддержке местных жителей, спонсоров и Фонда Муссы Экзекова.

Торжественное открытие памятника приурочили к празднованию 80-летия со дня рождения этого выдающегося политического лидера.

На церемонии открытия присутствовали супруга Ардзинба, Светлана Джергения, заместитель премьер-министра Джансух Нанба, члены Парламента и руководство данного района.

2025 год в Абхазии официально посвящен памяти Владислава Ардзинба. Это решение подчеркивает его значительный вклад в историю страны и демонстрирует, что сегодняшняя Абхазия верна принципам, установленным первым президентом. Эти принципы направлены на создание сильной и независимой страны, развивающейся в рамках стратегического партнерства с Россией, отвергая при этом идеи «евроинтеграции» и возвращения под влияние Грузии.