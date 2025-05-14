80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА АРДЗИНБА

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. 14 мая исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, основателя современного абхазского государства и первого президента Республики Абхазия – Владислава Григорьевича Ардзинба.

Владислава Ардзинба – достойный сын своего времени и своего народа. Его лидерство, целеустремленность, ответственность определили ход истории нашей страны и продолжают вдохновлять поколения.

Владислав Григорьевич внес неоценимый вклад в создание независимой и суверенной Абхазии, укрепление её государственных институтов и развитие национальной идентичности.

Он не только возглавил страну в самый тяжелый период современной истории, но и сделал все, чтобы добиться Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Народ Абхазии под руководством своего первого президента ценой огромных усилий, немыслимых потерь и человеческих жертв отстоял свое право на свободу и независимость своей Родины.

В.Ардзинба один из немногих, кто изменил ход истории Абхазии. И в военное, и в мирное время он всегда отстаивал интересы своей Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти первому президенту. Мы всегда будем благодарны Владиславу Григорьевичу за самоотверженный труд на благо Родины, а его имя останется в истории, как символ мудрости, стойкости и преданности своему народу и государству.

Владислав Ардзинба навсегда останется в истории и в памяти народа как истинный патриот, отдавший всего себя беззаветному служению Родине. Его идеи и сегодня служат ориентиром на пути к процветанию и миру.

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Герой Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба родился 14 Мая в 1945 году. Выдающийся государственный и политический деятель, основатель современного абхазского государства – первый президент Республики Абхазия.

Владислав Ардзинба – крупный ученый-востоковед, доктор исторических наук, профессор, академик.

С 1987 – зав. сектором идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения АН СССР.

В 1988-1996 – директор АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа.

В 1988 – избран депутатом Верховного Совета Абхазии, в 1989 г. – народным депутатом СССР, председателем парламентской Подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований. Внес весомый вклад в законотворческий и политический процесс по расширению прав малочисленных народов и их консолидации.

с 1990 г. – председатель Верховного Совета РА.

14 августа 1992 года, когда вооруженные формирования Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии, Владислав Ардзинба встал во главе национально-освободительного движения.

В первые послевоенные годы, избранный президентом Республики Абхазия, В. Ардзинба заложил основы нового абхазского государства: были приняты Конституция, утверждены Гимн, Герб, Флаг, созданы новые властные структуры.