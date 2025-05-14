БАДРА ГУНБА: ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА – СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОГО АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. 14 мая исполняется 80 лет со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, с именем которого здесь связывают победу в Отечественной войне 1992-1993 годов. Президент республики Бадра Гунба в интервью ТАСС назвал Владислава Ардзинба символом независимого абхазского государства и подчеркнул важность того, чтобы современное и будущее поколения страны знали и чтили память национального лидера

– Одним из первых указов после вашего избрания президентом был указ о создании госкомиссии по празднованию 80-летия со дня рождения Владислава Ардзинба и объявлении этого года годом Ардзинба. Какие мероприятия предусмотрены?

– 80-летие со дня рождения Владислава Григорьевича Ардзинба, основателя современного абхазского государства, первого президента независимой Республики Абхазия – знаковое событие для нашей страны. Воздать дань памяти человеку, посвятившему свою жизнь служению Родине – наша моральная обязанность. Очень важно, чтобы современное и будущее поколения Абхазии знали и чтили память национального лидера.

Да, как вы правильно заметили, одним из первых моих решений еще в ранге исполняющего обязанности президента было создание государственной комиссии по празднованию юбилея первого президента и объявлению 2025 года годом Владислава Ардзинба. В рамках этого года пройдут памятные мероприятия по всей стране. В день 80-летия со дня рождения, 14 мая, в Абхазском государственном драматическом театре пройдет торжественное заседание. Ожидается приезд большого количества гостей, тех, кто лично знал, дружил с Владиславом Григорьевичем. Это известные политики, ученые, руководители научных институтов. Как известно, Владислав Ардзинба был не только известным политиком, но и большим ученым-историком. В течение года о первом президенте Абхазии будут сняты фильмы, изданы книги, в школах Абхазии пройдут мероприятия, посвященные его юбилею.

– Кто для вас Владислав Ардзинба? Что с этим именем у вас ассоциируется?

– Владислав Ардзинба – символ независимого абхазского государства. С его именем ассоциируется победа в Отечественной войне народа Абхазии, возрождение национальной государственности, формирование его основ, конституционного строя, создание новой системы государственной власти и управления. Владислав Григорьевич – ученый-историк, человек сугубо гражданской профессии. Однако во время Отечественной войны народа Абхазии он проявил себя как мудрый полководец, военный стратег и мужественный воин. Народ верил ему, сплотился вокруг него, и это привело к победе.

– Вы были лично знакомы с Ардзинба, каким он вам запомнился? Какие качества вам нравились в нем, что для вас может быть примером как для главы государства?

– В силу возраста я не был лично знаком с Владиславом Ардзинба. Но с самого детства, как и все мои сверстники, знал о нем, гордился им. Во время Отечественной войны народа Абхазии мы, дети, много слышали о нем от наших родителей. Мы чувствовали, с какой гордостью наши отцы, которые с оружием защищали Родину, говорили о Владиславе Ардзинба. Они всегда говорили, что нашему народу несказанно повезло, что в год тяжелых испытаний Всевышний ниспослал такого отважного и мудрого лидера, для которого служение своему народу являлось высшей ценностью. Это и есть пример бескорыстного служения Отечеству.

– Какие политические заветы Ардзинба вы считаете наиболее важными и актуальными для сегодняшней Абхазии?

– «Свобода Апсны – смысл моей жизни», – эти слова Владислава Григорьевича Ардзинба знает каждый житель Абхазии, они важны и актуальны вечно. Каждый из нас, кому народ Абхазии доверил руководить страной, должен помнить об этих словах и следовать заветам нашего национального героя. ​

Он твердо верил в достойное будущее своего народа, в перспективы абхазского государства. Эту веру Владислав Ардзинба передал нам. Ее мы будем воплощать в жизнь.