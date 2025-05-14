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Абхазия Информ

В МВД ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2025

Новости Среда, 14 мая 2025 12:28
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В МВД ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2025

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочее совещание с заместителями, начальниками подразделений центрального аппарата министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона.

Сводный план расстановки сил и средств территориальных подразделений министерства внутренних дел в целях обеспечения общественного порядка во всех районах республики зачитал начальник штаба МВД Денис Тания.

«На период летнего курортного сезона утверждено 119 основных маршрутов патрулирования, охватывая места размещения и проведения досуга отдыхающих, популярные курортные направления и зоны городских пляжей. Ежесуточно на дежурство заступают 44 автопатрульных экипажа, а так же 75 групп патрульно-постовой службы», – доложил начальник штаба.

Особое внимание Роберт Киут уделил вопросам контроля криминогенной обстановки в районах республики, профилактике и недопущению преступлений в отношении жителей и гостей Абхазии, оперативное реагирование на все возможные обращения и заявления граждан. Ряд служебных поручений министром даны начальникам подразделений уголовного розыска и иных силовых структур МВД.

Об оперативной ситуации в стране и проводимых мероприятиях главе ведомства доложил 1-й заместитель министра Руслан Ажиба.

Для усиления горрайорганов при недокомплекте личного состава министром даны указания распределить прибывающих на период учебной практики и каникулы из ВУЗов МВД России абхазских курсантов, а также курсантов Высшей школы милиции МВД по территориальным подразделениям органов внутренних дел.

О плане распределения резерва личного состава доложил заместитель министра Беслан Чкадуа. Курирующий работу милиции общественной безопасности Чкадуа проинструктировал руководителей районных подразделений о порядке организации профилактической работы по обеспечению правопорядка на вверенных территориях.

Подводя итоги совещания, министр внутренних дел отметил ряд требований к отдельным направления службы. В частности, Роберт Киут дал отрицательную оценку работе ключевого контрольно-пропускного пункта милиции «Мюссера», дал указания управлению собственной службе безопасности ужесточить контроль в целях недопущения неправомерных действий сотрудников Госавтоинспекции и коррупционных посягательств, так же министр обозначил основные мероприятия в работе управления экономической безопасности и противодействия коррупции по выявлению контрафактной продукции в местах розничной торговли и нелегально действующих объектов в курортных зонах республики.

Особые акценты Роберт Киут расставил на строгом соблюдении служебной дисциплины со стороны сотрудников органов внутренних дел – вежливом обращении с гражданами в рамках правового поля.

Как отметил глава ведомства, поэтапно наращивается техническое обеспечение всех подразделений министерства внутренних дел, увеличивается материальное довольствие сотрудников милиции.

Вместе с тем, Роберт Киут обязал усилить кадровую и служебно-воспитательную работу с личным составом, призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, т. к. внимание к проведению летнего курортного сезона будет повышенным, мобилизованы все силы и средства.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 14 мая 2025 12:41

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