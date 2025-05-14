НА ПОСТУ ДПС «ЭШЕРА» УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ АПК КОНТРОЛЯ НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. В целях более эффективной работы сотрудников ГАИ по выявлению нарушителей, зафиксированных данными аппаратно-программными комплексами, введён в эксплуатацию ещё один рубеж контроля на посту ДПС «Эшера». Проинспектировать работу сотрудников на новом рубеже контроля приехали лично вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, его заместитель Беслан Чкадуа.

Как рассказал Чкадуа, новый рубеж контроля позволит более оперативно выявлять нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, на данном посту теперь будут вручаться постановления о совершенных ранее административных правонарушениях, что, в свою очередь, повлечёт за собой неотвратимость наказания для водителей, нарушающих ПДД.

Роберт Киут подчеркнул, что требования к работе сотрудников будут расти, особенно с учетом приближающегося летнего курортного сезона и кратного роста числа автомобильных средств на дорогах страны.

«Требую от вас профессионального и ответственного подхода к своим обязанностям. Наша цель – безопасность жителей и гостей нашей республики», – резюмировал Роберт Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.