В СУХУМСКОМ АЭРОПОРТУ ВСТРЕТИЛИ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» имени В.Г. Ардзинба торжественно встретил первый рейс из Нижнего Новгорода. По авиационной традиции самолет на перроне приветствовали водной аркой.

«Мы рады сегодня встретить рейс из Нижнего Новгорода – города-побратима Сухума. Это знаковое событие для нас, для наших горожан и всей страны. Я надеюсь, регулярно будем летать к вам в город, и вы к нам. Добро пожаловать», – такими словами глава Сухума встретил сотрудников Администрации Нижнего Новгорода.

Путешественникам прибывшего рейса, а также вылетающим обратным рейсом из Сухума, администрация аэропорта вручила памятные подарки.

На сегодняшний день обслуживание пассажиров осуществляется во временном терминале. Строительство нового аэровокзального комплекса ведется в северной части аэропорта. Его общая площадь составит около 5 тыс. кв м, он будет включает в себя залы прилета и вылета, а также аркадную галерею со зданием входного контроля. Развитие инфраструктуры аэропорта будет продолжено.

Рейсы в Нижний Новгород и обратно выполняются авиакомпанией «Икар» на 100-местном самолете Embraer 190.

Уже с июня ожидается начало полетов на широфюзеляжных самолетах и расширение маршрутной сети аэропорта.