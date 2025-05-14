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Абхазия Информ

В СУХУМСКОМ АЭРОПОРТУ ВСТРЕТИЛИ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Среда, 14 мая 2025 13:02
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В СУХУМСКОМ АЭРОПОРТУ ВСТРЕТИЛИ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» имени В.Г. Ардзинба торжественно встретил первый рейс из Нижнего Новгорода. По авиационной традиции самолет на перроне приветствовали водной аркой.

Первых пассажиров из Нижнего Новгорода встречали вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, глава Администрации Сухума Тимур Агрба.

«Мы рады сегодня встретить рейс из Нижнего Новгорода – города-побратима Сухума. Это знаковое событие для нас, для наших горожан и всей страны. Я надеюсь, регулярно будем летать к вам в город, и вы к нам. Добро пожаловать», – такими словами глава Сухума встретил сотрудников Администрации Нижнего Новгорода.

Путешественникам прибывшего рейса, а также вылетающим обратным рейсом из Сухума, администрация аэропорта вручила памятные подарки.

На сегодняшний день обслуживание пассажиров осуществляется во временном терминале. Строительство нового аэровокзального комплекса ведется в северной части аэропорта. Его общая площадь составит около 5 тыс. кв м, он будет включает в себя залы прилета и вылета, а также аркадную галерею со зданием входного контроля. Развитие инфраструктуры аэропорта будет продолжено.

Рейсы в Нижний Новгород и обратно выполняются авиакомпанией «Икар» на 100-местном самолете Embraer 190.

Уже с июня ожидается начало полетов на широфюзеляжных самолетах и расширение маршрутной сети аэропорта.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 14 мая 2025 13:05

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