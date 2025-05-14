ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПОКАЖЕТ ДОКФИЛЬМ О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВЕ АРДЗИНБА
Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. Первый канал в ночь на четверг покажет документальный фильм о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба «Жизнь – это Родина!». Кинокартина раскроет личность президента и расскажет, почему он сыграл огромную роль для Кавказа и России.
Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, ученый-востоковед, доктор исторических наук, вынужденный сменить академический пиджак на военную форму. В этом году ему исполнилось бы 80 лет.
В большую политику Ардзинба вошел в один из самых сложных периодов истории Советского Союза, в том числе и Абхазии. В 1990 году он был избран Председателем Верховного Совета Абхазии. Возглавив республику, он стал не только политическим, но и духовным лидером народа. Особенно его лидерские качества раскрылись в период грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.
В 1994 году Владислав Ардзинба становится первым президентом Абхазии. Под его руководством принимается Конституция страны, проходит становление абхазской государственности, формирование институтов власти.
Смотрите премьеру в 00:00 на Первом канале.
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