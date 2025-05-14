УЧЕНЫЕ ПРОВОДЯТ ИЗУЧЕНИЕ ПЕЩЕРЫ ВЕРЕВКИНА В АБХАЗИИ

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. Геологи провели уникальное исследование пещеры Верёвкина, признанной самой глубокой в мире. Эта природная полость, находящаяся в массиве Арабика в Абхазии, уходит под землю на 2212 метров. Несмотря на то, что пещера была обнаружена ещё в 1968 году, полноценные исследования начались лишь в последние годы.

Экспедиция, завершившаяся в 2018 году, стала прорывной. Преодоление сложного и извилистого маршрута заняло целую неделю. Учёным приходилось не раз возвращаться и начинать путь заново. Только благодаря современному оборудованию и подготовке, исследователи смогли добраться до самого дна пещеры.

Именно тогда, в ходе спуска, был сделан трагический и одновременно важный для науки вывод: на глубине было обнаружено тело погибшего спелеолога, который в одиночку пытался покорить глубины Верёвкиной, но не справился с условиями – он умер от переохлаждения.

Главной научной сенсацией стало открытие уникального подземного озера. В нём исследователи нашли представителей двадцати ранее неизвестных видов организмов, приспособившихся к жизни в полной темноте и экстремальных условиях. Это открытие предоставляет учёным новый взгляд на биологические процессы, происходящие в изолированной и суровой среде.

Как сообщает научный дзен-канал «Популярная наука», результаты исследования могут стать основой для изучения жизни в аналогичных экстремальных местах – как на Земле, так и потенциально на других планетах.